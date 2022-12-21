Kocaeli İzmit'te belediye personeline farkındalık semineri

Kocaeli'de İzmit Belediyesi personelin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurum içi düzenlediği eğitim hizmetlerini sürdürürken, bu kapsamda çalışanlarına yönelik bir farkındalık semineri daha yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, “Bağımlı Olma, Özgür Ol” sloganıyla farkındalık eğitimini Yeşilay Destek Merkezi ve İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.

Seminerde Yeşilay Destek Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşe Güler ve Uzman Psikolog Mahmut Çalık, madde bağımlılığı, türleri, yol açtığı sağlık sorunları, bağımlılık döngüsü, önleyici faktörler ve destek mekanizmaları hakkında bilgiler verdi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından soru cevap kısmına geçildi. Bu kısımda uzmanlar, personelin sorduğu soruları detayla bir şekilde cevaplandırdı. Soru cevap kısmının sona ermesinin ardından konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür edilerek çiçek takdim edildi.