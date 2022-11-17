Kocaeli İzmit'te asfalt yollar çizgilere kavuştu

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt serimi gerçekleştirdiği caddelerin yol çizgi çekme çalışmalarını tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde konforlu bir şekilde ulaşımın sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalar ile kenti modern bir görünüme de kavuşturmaya devam ediyor. Bölgelerde gerçekleştirilen yol yenileme ve asfalt serim çalışmaları kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunuldu.

Alikahya Atatürk Mahallesi Ahmet Müfit Bey, Yunus Emre, Turgut Reis Caddeleri, Alikahya Fatih Mahallesi İshakpaşa Caddesi ve Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının ardından yol çizgi çekme çalışmaları tamamlandı.

Bölge halkı çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti. Yapılan yeni aydınlatma lambalarıyla birlikte de caddeler, hem aydınlık hem de daha estetik bir görünüme kavuştu.