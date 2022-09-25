Kocaeli İzmit'te asfalt serimine başlandı

İzmit Kadıköy Mahallesi’ndeki Atatürk Bulvarı’nda üstyapı çalışmaları kapsamında 200 metrelik kısımda binder asfalt serimi yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Atatürk Bulvarında üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

550 metre uzunluktaki Atatürk Bulvarının 200 metrelik kısmına binder asfalt serildi. Baskı beton kaldırımlar tamamlanırken bulvarda dekoratif led aydınlatmaların da montajı yapıldı. Bulvarın orta refüjünde çalışmalar devam ederken bulvardaki kot farklılıklarının uygun kot seviyesine getirilmesi için trimer kazı çalışmaları yapıldı.

Dekoratif aydınlatma direkleriyle baskı beton kaldırımlarıyla baştan aşağı yenilenerek asfaltlanacak İzmit Atatürk Bulvarı görsel zenginliğe kavuşup, İzmit’in prestij caddelerinden birisi olacak. Kadıköy Mahallesi’nde Anıtpark ile Doğu Kışla arasında bulunan Atatürk Bulvarı’nda ağustos ayında başlayan çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

DOĞU KIŞLA GİRİŞİNDE 25 ARAÇLIK OTOPARK

İzmit Atatürk Bulvarında, orta refüj ve kaldırımlar yenilenecek, orta refüje ve kaldırımlara dekoratif aydınlatma direkleri konulacak. Doğu Kışla Parkı girişinde 25 araç kapasiteli otopark yapılacak. Atatürk Bulvarında 5 bin 800 metrekare baskı beton, 2 bin metre andezit bordür, 2 bin ton asfalt, bin tonda pmt serimi yapılacak.