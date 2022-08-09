Kocaeli İzmit'te alışverişe çıkan vatandaşa pratik pazar çantası

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Çınar Ekibi halk pazarlarına giderek İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan özel pazar çantalarını alış verişe çıkan vatandaşlara ulaştırıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çınar Ekibi kent genelinde sürdürdüğü saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekip son olarak Tavşantepe, Yenidoğan ve Kuruçeşme’de kurulan halk pazarlarını ziyaret ederek vatandaşlara İzmit Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan pazar çantalarını ulaştırdı. Pratik ve kullanışlı olan pazar çantalarını çok beğenen vatandaşlar İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

Su geçirmez özel malzemeden üretilen pazar çantalarına ayrıca İzmit Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından hazırlanan 28 Haziran Gazeteleri de bırakıldı.

Üç pazarda toplam 600 adet 28 Haziran Gazetesi dağıtan ekipler, vatandaşlara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti.

Çantalara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.