Kocaeli İzmit'te 500 litre süt içti

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Dünya Süt Günü’nde Umuttepe’de bulunan KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde vatandaşlara süt ikram ettiKOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışını her alanda çalışmalarına yansıtmaya devam eden İzmit Belediyesi, Umuttepe KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde saat 07:30’dan itibaren hem çorba dağıtımına devam etti, hem de Dünya Süt Günü nedeniyle vatandaşlara süt ikram etti.

Çorba dağıtım aracında toplam 600 litre çorba ve 500 litre süt dağıtıldı. Çorba ve süte yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, jesti sebebiyle İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Çınar Ekibi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen süt dağıtımını yerinde inceleyen ve vatandaşlarla bir araya gelen İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, sosyal belediyecilik gereği vatandaşlara her anlamda destek olmaya ve hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.