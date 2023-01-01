Kocaeli İzmit, kent mobilyalarını kendisi üretti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yerel belediyenin atölye emekçileri 2022’de de yüzlerce kent mobilyası üretti.KOCAELİ (İGFA) - Yıl boyunca tüm park ve yeşil alanlarda fark yaratan işlere imza atan İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, fabrika gibi çalıştırdıkları atölyelerde kendi öz kaynaklarıyla yüzlerce kent mobilyası üretti

Kent genelinde bulunan parklar, sosyal alanlar ve yeşil alanlarda büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca bir yandan bakım ve onarım yaparken bir yandan da atölyelerinde İzmitlilere en güzelini, en uyguna sunmak için üretim yaptı. Emekçilerin alın teriyle İzmit’e kazandırdığı kent mobilyaları şehrin birçok yerinde kullanıldı.

Satın almak yerine üretmeyi tercih eden ve bu yolla hem tasarrufa giden, hem de dilediği şekilde ürünler ortaya çıkaran İzmit Belediyesi, marangoz atölyesinde 50 farklı çeşit olmak üzere bin adet kent mobilyası üretti. Bank, piknik masası, kamelya, ahşap saksı, sehpa, salıncak, veranda, oturma alanı, fotoğraf çekilme alanı, hobit evi gibi kent mobilyaları güzel dokunuşlarla hazırlandı ve İzmitlilerin kullanımına sunuldu.

Park ve bahçeler müdürlüğünün atölyelerinde 60 farklı çeşit olmak üzere 900 adet malzeme üretildi. Bank ayakları, piknik masası ayakları, kapı, elektrik pano kutusu, tabela, park tabelası ayağı, basketbol potası, sundurma, şadırvan, kafes tel direği, çeşme altı ızgarası, sahne altı platform, çiçek askılık, korkuluk gibi malzemeler satın alınmak yerine atölyelerde üretildi.

2022 yılında halktan gelen 180 talep de karşılandı. Toplamda 2 bin 586 adet ağacın budama ve kesimi yapıldı. Yıl boyunca 3.401,580 metrekare alanda tırpan çalışması gerçekleştirildi. Vatandaştan belediyenin sistemine gelen toplam 6 bin 388 adet talebin 6 bin 187 tanesi karşılanarak park bakım ve onarım çalışmaları yüzde 96 oranında gerçekleştirildi.