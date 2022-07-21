Kocaeli İzmit'in kırsalı 'parke'lenecek

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde tahrip olan parke taşları yenileyecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit sınırları içerisindeki kırsal mahallelerde tahrip olan parke taşların bakım onarımını gerçekleştirecek.

Ekipler, ihalesi tamamlanan parke bakım onarım işi kapsamında yıl boyu mesai yaparak yollara konfor katacak.

Kentin dört bir yanında vatandaşlara güvenli ve modern yollar kazandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında bin 250 metrekare alana 6 santimlik parke tuğla, 8 bin 500 metrekare alana 8 santimlik parke döşeyecek.

Ayrıca 3 bin 850 metre uzunluğunda bordür ve 300 metre uzunluğunda oluk yapılacak.