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Kocaeli İzmit'in hasat sebzeleri vatandaşla buluşuyor

Yerel 19.08.2022, 15:46
Kocaeli İzmit'in hasat sebzeleri vatandaşla buluşuyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde üretilen sebzeler, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde vatandaşlara ulaştırıldı.KOCAELİ (İGFA) - Üretime ve üreticiye her fırsatta destek veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleri sonrası hayata geçirilen Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde üretime ve buradan hasat edilen ürünlerin vatandaşlara dağıtımı devam ediyor.

İzmit Belediyesi bu kapsamda son olarak, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde sebze dağıtımı gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Çınar ekibi, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde kurduğu stantta sebzelerin özenle yerleştirildiği çantaları vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıttı.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e selamlarını ileterek ekiplere teşekkür ettiler.

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