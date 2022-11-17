Kocaeli İzmit'in Bıçkıderesi'nde bisiklet yolu ortaya çıktı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bıçkıdere Göleti çevresinde gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları kapsamında bisiklet yolunda boyama çalışması yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında vatandaşlara çok daha modern, huzurlu ve konforlu alanlar yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanarak ihalesi yapılan Bıçkıdere Göleti Çevresi Bakım Onarım ve Yapım İşinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında Bıçkıdere Göleti’nin etrafındaki bisiklet ve yürüyüş yolunun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Traktörlerin kullanabileceği beton yollar onarılıp proje alanının bir kısmı tel çit ile kapatıldı. Ekipler son olarak bisiklet yolunda boyama çalışması gerçekleştiriyor.