Kocaeli İzmit'in araç filosuna ciddi kazanım olacak

Kocaeli'de İzmit Belediye meclisinde gündeme alınan ve komisyona havale edilen kiralık araçların büyük kısmının satın alınmasını içeren maddeyle ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Kiralamada 200’e yakın aracımız var. Büyük çoğunluğunu alırsak belediyemize ciddi bir filo kazandırmış olacağız” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda 20 gündem maddesi ele alınarak karara bağlandı. Gündemin 20. Maddesi İzmit Belediyesinin kullanımında olan yaklaşık 200 kiralık aracın büyük çoğunluğunun satın alınmasını içeren madde oldu.

Gündem maddesi ilgili komisyona havale edildi.

“ARAÇLARIN BÜYÜK KISMINI SATIN ALMAK İSTİYORUZ”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet kiralık araçlarının büyük çoğunluğunun satın alınmasını içeren önergenin gündem maddesi olarak ele alınmasına dair yaptığı açıklamasında, “1 kısım araçlarımızı satın almıştık bir kısım araçlarımız kiralıktı. Çok çeşitli araç skalamız var. 30 Eylül’de kiralama ihalesi devam edecek. 75 kamyonu satın aldığımız gibi birçok aracı satın alabilir miyiz? Diye düşündük. Bakanlık oluruna ve kredi çekmeye ihtiyaç var.

“ARAÇLAR BELEDİYENİN MALI OLACAK”

Bankalarla, faiz oranlarıyla analizler yaptık. Şansımızı denemek istiyoruz. Kiralamada 200’e yakın aracımız var. Büyük çoğunluğunu alırsak belediyemize ciddi bir filo kazandırmış olacağız. Araçlara kira vermek yerine araçlar belediyenin malı olacak. Hem de yine tasarruf yapacağımızı öngörüyoruz. Satın almanın bizi de rahatlatacağını düşünüyoruz, çünkü kiralamada da önümüzü göremiyoruz. Fiyatlar arttığında ihtiyaçlar da artıyor sürekli. Kiralamada daha büyük sıkıntılar yaşar mıyız? Endişemiz var” dedi. İlgili konu gündeme alındıktan sonra komisyona havale edildi.