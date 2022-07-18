Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Hürriyet gençlere seslendi

Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) Sınavı sonuçlarının açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet gençlere seslendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla gençlere seslendi.

"Sonuç ne olursa olsun, sizlerin yanındayız. Yolunuz açık olsun" diyen Başkan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Sevgili gençler, açıklanan 2022 YKS sonuçlarının sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Unutmayın ki YKS Sadece bir sınav ve hep öyle kalacak. Ancak siz ülkemizin en büyük umudu olmaya devam edeceksiniz. Sonuç ne olursa olsun, sizlerin yanındayız. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.