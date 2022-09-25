Son Dakika

Kocaeli İzmit 3 yılda 77 araç satın aldı

Yerel 25.09.2022, 09:07
Kocaeli İzmit 3 yılda 77 araç satın aldı

Güzel İşler Kalbe Değer lansman programında İzmitlilere hayata geçirdiği projeleri anlatan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, halka hizmet götürmek adına kullanılan araçların sayısının üç yılda 86’dan 163’e çıkartıldığını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 41 aylık süreçte gerçekleştirdiği çalışmaları vatandaşlara anlattığı lansman programında, 3 yıl önce 86 olan hizmet araçlarının sayısının 163’e çıkartıldığını ve borçlarının Mart ayında biteceğini söyledi.

Başkan Hürriyet, kalan araçları almak için mücadelelerinin sürdüğünü söyledi. 

“Göreve geldiğimizde 10 yıllık İzmit Belediyesinde 86 aracımız varken bizimle birlikte 3 yılda belediyemizde toplam 163 aracımız oldu" diyen Başkan Hürriyet, "3 yılda 77 araç satın aldık. Ve borçlarını bitiriyoruz. Kimseye borç da bırakmıyorum. Krediyi de Mart ayında Allah’ın izniyle bitiriyorum. Araçların da sahibi oluyoruz. Kalan tüm hizmet araçlarımızın alınması için de bütün İzmitlilerin bildiği üzere büyük bir mücadele içerisindeyiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
21
açık
Namaz Vakti 25 Eylül 2022
İmsak 05:22
Güneş 06:47
Öğle 13:01
İkindi 16:24
Akşam 19:05
Yatsı 20:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1