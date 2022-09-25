Kocaeli İzmit 3 yılda 77 araç satın aldı

Güzel İşler Kalbe Değer lansman programında İzmitlilere hayata geçirdiği projeleri anlatan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, halka hizmet götürmek adına kullanılan araçların sayısının üç yılda 86’dan 163’e çıkartıldığını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 41 aylık süreçte gerçekleştirdiği çalışmaları vatandaşlara anlattığı lansman programında, 3 yıl önce 86 olan hizmet araçlarının sayısının 163’e çıkartıldığını ve borçlarının Mart ayında biteceğini söyledi.

Başkan Hürriyet, kalan araçları almak için mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.

“Göreve geldiğimizde 10 yıllık İzmit Belediyesinde 86 aracımız varken bizimle birlikte 3 yılda belediyemizde toplam 163 aracımız oldu" diyen Başkan Hürriyet, "3 yılda 77 araç satın aldık. Ve borçlarını bitiriyoruz. Kimseye borç da bırakmıyorum. Krediyi de Mart ayında Allah’ın izniyle bitiriyorum. Araçların da sahibi oluyoruz. Kalan tüm hizmet araçlarımızın alınması için de bütün İzmitlilerin bildiği üzere büyük bir mücadele içerisindeyiz” diye konuştu.