Kocaeli İtfaiyesinden Ulaşımpark personeline eğitim
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulaşımpark A.Ş. personelline yangın eğitimi verdi.KOCAELİ (İGFA) - Afetler, yangın ve diğer acil durumlara yönelik olarak eğitim hizmetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir iştiraki olan Ulaşımpark A.Ş. personeline eğitim verdi.
Kocaeli’nde vatandaşların ulaşım hizmetlerini yürüten Ulaşımpark A.Ş. bünyesinde çalışan personellerden oluşan Acil Durum Ekiplerine eğitim verilmeye devam ediliyor. Ulaşım esnasında meydana gelebilecek, ayrıca hizmet binalarında olası acil durumlara karşı eğitilen personel sayesinde seyir güvenliği üst seviyelere çıkartılıyor.
Bu kapsamda ulaştırma personeline yanma ve yangın, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, acil durumlarda hareket tarzı ve taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik bilgiler sunuldu. Şu ana kadar 3 grupta 75 personele eğitim verilirken, önümüzdeki süreçte tüm Acil Durum Ekip personelinin bu eğitimi alması hedefleniyor.
Uygulamalı eğitimler ise Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası arkasında, modernize edilen İtfaiye Eğitim Merkezi sahasında veriliyor.
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