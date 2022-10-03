Kocaeli İtfaiyesi'nden minik öğrencilere seminer
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Gültepe İlkokulu’nda Yangın Güvenliği Semineri verdi.KOCAELİ (İGFA) - Eğitim hizmetlerine ara vermeden devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi-KOBİTEM, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere seminer vermeye başladı.
Eylül ayı itibari ile yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kocaeli İtfaiyesi, okullarda seminer vermeye başladı.
Bu kapsamda İzmit ilçesi Gültepe İlkokulu’nda Yangın Güvenliği Semineri verildi. Seminer sonrasında ise tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Yangın güvenliği semineri kapsamında öğrencilere, karşılaşılabilecekleri yangın tehlikeleri, yangın durumunda yapılması gerekenler, acil çıkışlar, acil durumlarda 112 acil yardım hattı kullanımı ve acil durumlarda tahliye konularında bilgiler aktarıldı.
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