Kocaeli İtfaiyesi'nden lojistik personeline eğitim

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, OMSAN Lojistik firması personellerine Acil Durum Ekip eğitimi verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından OMSAN Lojistik firması personellerine Acil Durum Ekip eğitimi verildi.

Eğitimlerde, yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, yangın söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, taşınabilir yangın söndürücüler ve kullanım metotları başta olmak üzere çeşitli konularda teorik ve pratik bilgiler sunuldu.

Firma bünyesindeki şoför personellerin katılım sağladığı eğitimin uygulamalı bölümünde taşınabilir yangın söndürücülerin acil durumlarda kullanımı üzerine çalışmalar da yapıldı. Uygulamalı çalışmada, kontrollü bir şekilde oluşturulan küçük çaplı bir akaryakıt yangınına yangın söndürücülerle müdahale edildi.