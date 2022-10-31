Kocaeli İtfaiyesi'nden endüstriyel tesis eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı endüstriyel tesislerde görevli acil durum ekiplerine eğitim veriyor.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin en fazla endüstriyel tesise sahip şehri Kocaeli’de bu çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu durumlara karşı vatandaşları bilinçlendirmek ve riski azaltmak için acil durum ekiplerine eğitim hizmeti veriyor.

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların hayatlarını daha güvenli sürdürmesi adına faaliyetlerini sürdüren İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda endüstriyel tesis çalışanlarına ve bu tesislerin acil durum ekiplerine eğitim hizmeti veriyor. Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından eğitimlerin sonuncusu Aktaş Endüstri Kimya Hammade Firması acil durum ekiplerine verildi. İlk gruba verilen eğitim KOBİTEM Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitimde acil durum ekiplerine yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, kişisel koruyucu donanım, yangına müdahale ekipmanı, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme teknikleri, gaz ve akaryakıt yangınları ile mücadele, ekip organizasyonu başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik bilgiler sunuldu. Eğitimin uygulamalı bölümleri, İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM’in yenilenen ve geliştirilen simülatörlerinde gerçekleştirildi.