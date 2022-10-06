Kocaeli İtfaiyesi, eğitimde vites yükseltti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı KOBİTEM ekipleri eğitimlere devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), vatandaşlarımızın yangın, afet ve benzeri acil durumlara karşı hazırlıklı olması için eğitimlerine devam ediyor. 7’den 70’e tüm halkın bilinçlendirilmesi için yapılan eğitim faaliyetlerinde Büyükşehir İtfaiyesi geniş kesimlere ulaşıyor.

KOBİTEM eğitmenleri, Maya Kreş ve Gündüz Bakımevini ziyaret etti. Minik öğrencilere hem itfaiyecilik mesleği tanıtımı yapıldı, hem de acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğiyle ilgili bilgiler aktarıldı. Yangın durumunda doğru hareket tarzı, acil tahliye durumlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, çocuklara uygulamalı olarak gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli’nde hizmet veren ulaşım araçlarının şoförlerine yönelik eğitimler de devam ediyor. Bu kapsamda şoförlere acil durum ve yangın eğitimleri İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından veriliyor. Şoförlere yangın ve acil durumlarda seyir esnasında güvenlik, ulaşım vasıtalarının acil durumlarda tahliyesi ve olası yangınlara müdahale konularında bilgiler aktarılıyor.

EMNİYET TEŞKİLATINA ACİL DURUM EĞİTİMLERİ

Eğitim ve seminerler kapsamında gelen taleplere istinaden Körfez ve Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine de acil durum eğitimleri verildi.

Yanma ve Yangın ile Acil Durumlarda Doğru Hareket Tarzı konularında bilgiler aktarılırken Taşınabilir Yangın Söndürücülerin Kullanımı ile ilgili teorik bilgiler aktarıldı, ayrıca uygulamalı söndürme çalışmaları da yapıldı.