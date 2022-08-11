Kocaeli İtfaiyesi eğitim üssü olma yolunda

Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri, ASAŞ Alüminyum firmasının acil durum ekiplerine yönelik Yangına Müdahale ve Söndürme Teknikleri Eğitimi gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle adından söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yeni yangın eğitim üniteleri ve istasyonlarıyla başarı çıtasını yükseltiyor.

Son olarak Sakarya’da bulunan ASAŞ Alüminyum firmasının acil durum ekiplerine yönelik Yangına Müdahale ve Söndürme Teknikleri Eğitimi gerçekleştirildi.

Kısa süre önce tamamlanan yeni yerine taşınan İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın hizmet binasının hemen arkasında yeniden tasarlanan İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM, gelen talepler doğrultusunda eğitim hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Sakarya’da bulunan ASAŞ Alüminyum firmasının acil durum ekiplerine yönelik Yangına Müdahale ve Söndürme Teknikleri Eğitimi gerçekleştirildi. İki gün süren eğitimlerde uygulamalı olarak Kişisel Korunma Donanımı, Temiz Hava Solunum Cihazı Kullanımı, Termal Kameralar ve Acil Durumlarda Kullanımı, Kapalı ve Dumanlı Ortamlarda İlerleme Teknikleri, Yangın Durumunda Kazazede Arama ve Kurtarma, Çok Katlı Yapılarda Yangına Müdahale Teknik ve Usulleri ile Kapalı Alan Yangınları ile Mücadele başta olmak üzere birçok konuda bilgi sunuldu.