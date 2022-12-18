Kocaeli Gölcük'te yeni terminale temel betonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gölcük’te yapımına başladığı yeni terminal binasında temel beton atılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesine modern ve içerisinde birçok imkanın bulunduğu terminal binası yapıyor. Geçtiğimiz hafta yapının temel demir bağlantılarını yapan Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu hafta sonu da temel betonu atıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük’te eski mezbaha binası alanı ve çevresine Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali inşa ediyor. Deplase çalışmalarının ardından zemin düzenlemesi yapılan alanda temel çalışmalarında sona yaklaşıldı. Daha önce zemin düzenlemesi ve temel demir bağlantıları yapılan yapının şimdi de temel betonu dökülüyor. İş kapsamında yapının temeline toplamda bin 200 metreküp beton dökülecek.

Zemin düzenlemesi yapılan Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali proje alanının grobetonu atıldı. 10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binasının zemin katı bin 450 m2, 1. normal katı 460 m2 olarak toplamda bin 910 m2 kullanım alanına sahip olacak. Yeni Gölcük Terminal binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Terminalde 13 peron olacak.