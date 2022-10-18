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Kocaeli Gölcük'te Eğitim İş Temsilciliği açıldı

Yerel 18.10.2022, 18:21
Kocaeli Gölcük'te Eğitim İş Temsilciliği açıldı

Artan üye sayısı ile birlikte temsilcilik ve şube açılışlarını da gerçekleştiren Eğitim İş, Kocaeli'de de Gölcük Temsilcilik Binasını üyelerin katılımıyla gerçekleştirdiği törenle açtı.KOCAELİ (İGFA) - Özellikle son günlerde Öğretmen Meslek Kanununa karşı güçlü direnişiyle adından sık sık bahsettiren Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim İş) geniş üye katılımıyla hızla büyüyor.

Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanlığı'nın organizasyonu ile gerçekleştirilen törene Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Sabri Mutlu, yönetim kurulu üyeleri Tuğba Topal, Gül Kavas, Coşkun Sarı, Nazım Durmuş, ilçe temsilcilik başkanları ve Eğitim İş üyeleri katıldı.

Gölcük Temsilcilik Başkanı Celal Doğan, her gün üye sayısının arttığına vurgu yaparak, "Bu bizleri çok memnun ediyor. Mücadelenin gerçek adresi olan Eğitim İş’e tüm meslektaşlarımızı ve eğitim çalışanlarını davet ediyoruz” dedi.

Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Sabri Mutlu ise, "Her ne kadar –mış gibi yapan sendikaların yöneticileri yaşadıkları panikle üstümüze gelmeye çalışsalar da bu davranışlarının üyelerce hiçbir karşılığının olmadığını görmüyorlar. Eğitim çalışanlarının gerçek adresinin Eğitim İş olduğu camiamız tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir. Ben bu nedenle hızla büyümemizde emeği olan tüm Eğitim İş üyelerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Açılış sonrası Eğitim İş üyeleri bol bol sohbet etme imkanı bulurken, Değirmendere sahilde açılışı gerçekleştirilen deniz manzaralı büro katılımcılar tarafından büyük beğeniye karşılandı.

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