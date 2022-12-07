Kocaeli Gölcük'te buz pisti bakım sonrası yeniden hizmette

Kocaeli'de Gölcük Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde esaslı bakım onarımdan geçen Gölcük Buz Pisti yeni sezon için hizmete açıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Buz Pisti, tamamlanan bakım onarım çalışmalarının ardından buz pateni sporcularının gösterisi ile yeni sezon için hizmete açıldı.

Açılışa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sporcular, aileleri ve eğitmenleri katıldı. Açılışta konuşan Başkan Sezer, “Spor Kenti Gölcük” hedefiyle spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından yenilenen buz pisti, 2022-2023 sezon açılışını buz pateni sporcularının gösterisi ile yapıldı.

SPORCULARDAN BUZ ÜSTÜNDE MUHTEŞEM GÖSTERİ

Buz pateni sporcuları, hazırladıkları birbirinden başarılı gösterilerini sergilediler. Buz üstünde yeteneklerini sergileyen sporcular, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve tribünde bulunan ailelerden yoğun alkış aldılar. Gösteri sonrasında Başkan Sezer, sporcuları tebrik etti.

Gölcük Buz Pisti; pazartesi hariç, haftanın 6 günü 12.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Buz Pisti’ni kullanmak isteyenler, 02624123545 ve 02624224224 numaralı telefonları arayarak bilgi edinebilecekler.