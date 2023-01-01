Kocaeli Gölcük'te Başkan Sezer'den yeni yıl ziyareti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yılbaşı akşamında görevleri başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.KOCAELİ (İGFA) -Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yılbaşı akşamı hemşehrilerinin güvenliği, huzuru, sağlığı ve asayişi için mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başında olan kamu görevlilerini yalnız bırakmadı.

Başkan Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve Gençlik Kolları Başkanı Ali Ruhan Çelik ile birlikte; İtfaiye Grup Amirliği, Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi, Gölcük Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılay’da görevi başındaki personelleri ziyaret etti.

Yılbaşı akşamı görevi başında olan personellerin yeni yıllarını kutlayan Başkan Sezer, hastanede ziyaret ettiği hastalara da acil şifalar dileklerini iletti. Ziyaretlerde Başkan Sezer, “Hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, yeni yılda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.