Kocaeli Gölcük'te Adnan Menderes Caddesi'ne yeni çehre

Kocaeli Büyükşehir tarafından Gölcük Adnan Menderes Caddesi, parke kaldırımlar ve dekoratif aydınlatmalarla prestij caddelerinden biri haline getirildi.KOCAELİ (İGFA) -Gölcük Adnan Menderes Caddesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışmalarıyla cadde yepyeni bir çehreye kavuştu. Cadde parke kaldırımlar ve dekoratif aydınlatmalarla donatıldı.

1.250 ton binder asfalt serimi yapılan caddeye 2 bin ton aşınma tabakası asfalt serildi Caddeye 4 bin 160 metrekare de dekoratif parke kaldırım döşendi.

Elektrik hatları yer altına alınan Adnan Menderes Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan üstyapı çalışmalarıyla dönüşüm yaşandı. Dekoratif parke kaldırım yapılan caddede binder ve aşınma asfalt serimi tamamlandı.

Bin metre uzunlukta kaldırımlarıyla birlikte 20 metre genişliğe sahip Adnan Menderes Caddesi dekoratif aydınlatmalar, dekoratif ve kaydırmaz özellikteki parke kaldırımları ve yeni asfalt zemini ile prestij bir cadde olarak hizmet verecek. Cadde, Gölcük'ün prestij caddelerinden biri haline getirildi.