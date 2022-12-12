Flaş Haber25 il için kritik uyarı!
Son Dakika
Kocaeli Gebze Zabıtası'ndan pazar denetimleri
Yerel 12.12.2022, 11:54
Kocaeli'de Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede denetimlerine devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Denetimler kapsamında ilçede kurulan semt ve kapalı pazar yerlerini ziyaret eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açıkta satılan ürünlerin saklama koşulları, insan sağlığına zarar verip vermeyeceği, ürünlerin bozuk olup olmadığı, etiket ve terazide hile yapılıp yapılmadığı gibi konularda denetim yapıyor.
Denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 0 262 642 04 30 nolu ihbar hattına bildirmeleri çağrısında bulundu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Rizespor
|16
|29
|4. Keçiörengücü
|16
|29
|5. Samsunspor
|16
|28
|6. Bodrumspor
|16
|28
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
|10. Sakaryaspor
|17
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4
Röportaj & Söyleşi Tümü