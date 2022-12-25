Kocaeli Gebze Hali’nde çalışmalar hızlı ilerliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'ye kazandıracağı Sebze ve Meyve Hali’nin yapımında yoğun bir çalışma yürütüyor.KOCAELİ (İGFA) - ‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonundan yola çıkarak kent genelinde yaşayan vatandaşların hayatına değer ve konfor katan yapılar inşa eden Büyükşehir Belediyesi, hizmette sınır tanımıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir’in 130 milyon TL’lik yatırımla 10 bin 245 metrekare alan üzerinde inşa edeceği Gebze Sebze ve Meyve Hali’nde çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Bir süre önce Başkan Tahir Büyükakın’ın katıldığı törende tesisin temelini atan Büyükşehir, yapının gerektirdiği tüm imalatları hızlı ve güvenli bir şekilde yerine getiriyor.

Gebze Sultan Orhan Mahallesi’ndeki mevcut tesisin gerek şehir içinde kalması gerekse ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’ne modern bir hal inşa edecek olan Büyükşehir, buradaki çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde devam eden çalışmalarda son olarak 34 dükkânın yer alacağı alanın grobeton döküm işlemi gerçekleşti. Ekipler izolasyon, koruma şapı ve son olarak temel betonunu dökerek buradaki yapının inşasına hız verecek.

İDARİ BİNA YÜKSELİYOR

İdari binanın temelini atan ekipler, A blokta bodrum kat perde ve kolon betonarme imalatını tamamladı. Sandık depolarının yer alacağı B ve C blokta yükseltme perdeleri ve iç dolgu imalatlarını da tamamlayan Büyükşehir, daha önce alanda yıkımı gerçekleşen taş istinat duvarının hafriyat kazısına devam ediyor.

Büyükşehir’in önemli projelerinden biri olan Gebze Sebze ve Meyve Hali, Gebze bölgesinin istihdamına büyük katkıda bulunacak. Esnafın ve vatandaşların ihtiyacını gidereceği yapı içerisinde 34 adet dükkân ve sandık depoları inşa edilecek. Ayrıca kompleks içerisinde dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta ve çay ocağı olacak.