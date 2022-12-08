Kocaeli Gebze'de zabıtadan 'kasap' denetimi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, veteriner hekim ve gıda mühendisi eşliğinde ilçedeki kasap ve soğuk hava depolarında denetimler gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Ekipler ziyaretlerde; etlerin rengi, kokusu, muhafaza şartları, kesim tarihleri ile nereden temin edildikleri, sakatat ve kanatlı hayvan etlerinin son kullanma tarihleri, karkas etlerde yetkili kesimhane mührü olup olmadığı, özellikle soğuk hava depolarında etlerin yerle temasının olmaması, askıda et aralığı arasında mesafelerin olması, duvar ve benzeri yerlere temas etmemesi, müşteriyi aydınlatıcı fiyat listesi olup olmadığı gibi çeşitli durumları denetledi.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadan ticari faaliyette bulunan ve kurallara uymayan işyerlerine idari yaptırım uygulayan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin belirlenen periyotlarda sürdürüleceği bilgisini paylaştı.

Yetkililer vatandaşların görüş, öneri ve şikayetlerini 112 çağrı merkezi aracılığıyla İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve 0262 642 04 30 nolu telefondan Gebze Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirmeleri çağrısında bulundu.