Kocaeli Gebze'de Zabıta'dan pazar denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede denetimlerine devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de denetimler kapsamında ilçede kurulan pazar yerlerini ziyaret eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, açıkta satılan ürünlerin saklama koşulları, insan sağlığına zarar verip vermeyeceği, ürünlerin bozuk olup olmadığı, etiket ve terazide hile yapılıp yapılmadığı gibi konularda denetim yapıyor.

Zabıta ekipleri denetimlerde semt pazarları kurallarına aykırı hareket ederek satış yaptığı tespit edilen pazarcı esnaflarına idari yaptırımlar da uyguluyor.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade eden Zabıta Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 0 262 642 04 30 nolu ihbar hattına bildirmeleri çağrısında bulundu.