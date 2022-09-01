Kocaeli Gebze'de dev projeye teklifler alındı
Kocaeli Gebze’de bulunan Hünkâr Çayırı Projesi için düzenlenen ihaleye 5 istekli katılarak teklif verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Hünkâr Çayırı projesi için ihale gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı için hazırlanan projeye, düzenlenen ön yeterlilik oturumunda 5 istekli teklif verdi.
Yeterlilik tespitinin yapılmasının ardından yeterli görülen firmalarla ikinci oturum yapılacak. İhaleyi kazanan firmanın belirlenmesinin ardından kısa sürede yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.
MÜZE KONSEPTİ OLACAK
Proje alanında, ilave donatıları dâhil olmak üzere yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik kapalı alanıyla Fatih Sultan Mehmet Han Müze binası, bin 250 metrekarelik açık alan üzerinde Hünkâr Çadırı grubu, bin 250 metrekarelik açık alan üzerinde Sadrazam Çadırı grubu ve 500 kişilik kafeterya yer alacak. Mevcutta yer alan namazgâh ve çeşme yapılarının restore edileceği proje çerçevesinde çocuk oyun alanları, otoparklar ve millet bahçesi niteliğinde alanlar bulunacak.
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