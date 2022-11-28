Kocaeli Gebze'de çocuklara tiyatro sürprizi

Kendileri için özel olarak sergilenen ücretsiz tiyatro gösterimine katılan çocuklara sürpriz yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tiyatro oyununu Gebzeli miniklerle birlikte izledi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

7’den 70’e tüm Gebzelilere hitap edecek etkinliklerle donatılan Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen çocuk tiyatrosuna aileleriyle birlikte gelen çocuklar hoş vakit geçiriyor.

Kendileri için özel olarak sergilenen ücretsiz tiyatro gösterimine katılan çocuklara sürpriz yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tiyatro oyununu Gebzeli miniklerle birlikte izledi.

Çocukların tiyatro keyfine ortak olan Başkan Büyükgöz, oyun sonunda çocuklar ve aileleriyle de sohbete ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gebzeli veliler Başkan Büyükgöz ve ekibine, çocuklara yönelik etkinlikler ve programlar nedeniyle teşekkür etti.