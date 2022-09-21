Kocaeli Gebze'de Başkan Büyükakın'dan 'ticari' istişare

Kocaeli Gebze’de ticari faaliyetler sürdüren esnaf, KOBİ ve kanaat önderleriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Boş şeylerle uğraşmıyoruz. Gebze’miz için hizmet üretiyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze’de ticari faaliyetler sürdüren esnaf, KOBİ ve kanaat önderleriyle olan buluşmasına bir yenisini daha ekledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Gökmen Mengüç’ün de katıldığı birliktelik sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, “Gebze ilçemizde en güzelini yapmak için çalışıyoruz. Ulaşım projelerine ağırlık veriyoruz. Esnafımızın ve ticaretle uğraşan her vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz. Boş şeylerle uğraşmıyoruz. Zamanın Allah'ın bize verdiği büyük bir nimet olduğunu unutmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Gebze’miz için hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kentin ortak akılla yönetilmesi ve eksikliklerin dile getirilmesi için bu gibi toplantılara önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Hizmetlerimizi yaparken Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve onun vizyonuyla bunları başarıyoruz” vurgusu yaptı.

Büyükakın ayrıca, “Türkiye’nin bölgesinde güçlü bir ülke konumuna gelmesi başta olmak üzere ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği küresel yönetim sistemindeki değişimde, ülkemizin menfaatlerini korumada, gelecek kuşaklara daha güçlü Türkiye bırakma çabası var. Bizlerde yerelde bu hedeflere dönük adımları atıyoruz. Metro projesinden, ulaşım arterlerine yenilerin eklenmesi, yenilenmesi, farklı bir misyona çevrilmesi gibi adımları hızlı bir şekilde yapıyoruz. Tabi fiziki hizmetlerin yanında gönüllere dokunan çalışmalarımızı da aralıksız bir şekilde hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Büyükakın, iş dünyasının temsilcileriyle her buluşması başta olmak üzere, esnaf ve bölge insanının önerileriyle Kocaeli’ne bir yön tayin ettiklerinin de altını çizdi.