Kocaeli Diriliş Kampı’nda gençler Türk musikisini tanıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, Diriliş Kampının misafir öğrencileri için Türk musikisini tanıtan anlamlı bir etkinlik düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Samanlı Dağları’nın eteklerinde kurduğu Yuvacık Diriliş Kampı, gençleri doğanın içinde ağırlamaya ve onlara sanat, kültür ve edebiyat dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Dolu dolu geçen kamp süresinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü eğitmenleri de öğrencilere unutulmaz bir sanat gecesi yaşattı.

Konservatuvarı Türk Müziği Topluluğu, şef Neşe Sarısözen Adalı yönetiminde Aytepe Diriliş Kampı’nda öğrencilerle buluştu. Sanat gecesinde klasik Türk Müziği’nin en güzel eserleri seslendirildi. Ülke coğrafyamızın ruhunu yansıtan türkülerin de yer aldığı gecede Dede Efendi’den Aşık Veysel’e uzanan geniş bir yelpazede en güzel eserler gençler için okundu.

TÜRK MUSİKİSİ ANLATILDI

Sanat gecesinde şef Neşe Sarısözen Adalı, gençlere Türk musikisine dair önemli bilgiler aktardı. Müzik kültürü üzerine gerçekleştirilen sohbette gençlerden gelen sorular da yanıtlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı mezun öğrencilerinden Sibel Güngör, Oktay Bulut ve Hikmet Acaroğlu’nun yer aldığı KBB Konservatuvarı Türk Müziği Topluluğu saz ekibinin şefliğini KBB Konservatuvarı Keman eğitmenlerinden Fatih Adalı üstlendi.