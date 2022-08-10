Kocaeli Dilovası Otoparkı'na modern uzay kafes sistemi

Kocaeli'de Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri’ inşaatında sona yaklaşırken, ekipler son olarak uzay kafes sistemli çatının montajını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda Dilovası ilçesinde yapımını sürdürdüğü ‘Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri’ inşaatında sona geliyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi’nde 7 bin 398 metrekare inşaat alanına sahip 4 katlı yapıda önemli bir imalat daha tamamlandı. Buna göre ekipler, çatıya yapıların daha esnek ve kullanışlı olmasını sağlayan uzay kafes sistemi uyguladı. 2 bin 300 metrekare alanda montajı gerçekleşen uzay kafes çatı, yapıyı daha da gösterişli kıldı.

İlçede yaşayan vatandaşların haftada 6 gün otopark, bir gün ise pazar yeri olarak kullanacağı yapıda pek çok imalat yerine getirildi. Bu kapsamda 165 araçlık otoparkın tüm katlarına asfalt serimini gerçekleştiren ekipler, boya imalatında da son aşamaya geldi. İlçe merkezindeki parklanma sorununa çözüm üretmenin yanında pazar alanıyla vatandaşlara daha sağlıklı ortamda alışveriş imkanı sunacak olan proje, çok yakında Dilovalılara hizmet vermeye başlayacak.

DİLOVASI’NA ÇOK YAKIŞACAK

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığının zemin kat, 1. bodrum kat, 2.bodrum kat ve 3.bodrum kat olmak üzere 4 katlı yapı şeklinde projelendirdiği ‘Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri’, Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmet verecek. Planlamaya göre zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri, 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri, 2. bodrum katta 38 araçlık otopark, 3. bodrum katta ise zabıta ve muhtar odaları, bay-bayan mescit, elektrik odası, tuvalet ve 17 araçlık otopark yer alacak.