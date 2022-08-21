Kocaeli Dilovası'nda köprü manzaralı seyir terası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası’na kafe hizmeti verecek seyir terası kazandırıyor. Ekipler, köprü manzaralı seyir terasında hummalı bir çalışma yürütüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde insan odaklı pek çok eser ve hizmeti hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki yaşam kalitesini artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor.

‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu kapsamında vatandaşların daha nezih ve huzurlu mekânlarda vakit geçirmelerini amaçlayan Büyükşehir, bu kapsamda Dilovası ilçesine köprü manzaralı seyir terası kazandırıyor.

Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hemen arkasında bulunan 2 bin metrekarelik alana yapılacak seyir terası, Osmangazi Köprüsü ve İzmit Körfezi’ni tepeden görmesi nedeniyle Dilovası’na cazibe katacak. Köprüye nazır seyir terası için ciddi bir çalışma yürüten Büyükşehir, proje alanında modern bir kafeterya inşa ediyor.

300 metrekare alana yapılacak kafeterya binasının çelik montajını ve duvarlarını tamamlayan ekipler, asma tavan karkası ve çatı kaplama imalatına da devam ediyor.