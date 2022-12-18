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Kocaeli Dilovası'na 8 yeni park

Yerel 18.12.2022, 11:44
Kocaeli Dilovası'na 8 yeni park

Kocaeli'de Dilovası Belediye Başkanı Başkanı Hamza Şayir, seçim beyannamesinde taahhüt ettiği her mahalleye yeni park sözünü de hayata geçiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana çocuklar ve gençlere yönelik büyük adımlar atan; başta eğitim olmak üzere sportif, kültürel ve sosyal faaliyetler alanında adından sıkça bahsettiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şimdi de minikleri sevindiriyor.  

Dilovası Belediyesi bu kapsamda 8 parkın ihalesini gerçekleştirdi. Başkan Şayir, ilçe de kullanılamaz hale gelen parkları da yenilerken;  ihalesi yapılan projeler ile seçim sürecinde çocuklara verdiği “Her mahalleye park” sözünü de yerine getirildiğini kaydetti.

Yaklaşık  13 milyona mal olacak parklarda, çocukların güvenle oynayabileceklerini belirten  Başkan Şayir, "Hızla tamamlanması planlanan 8 Parkın ardından, diğer mahallelerde de yeni parkların yapılması içinde çalışmalar başlayacak" dedi. Yaptığımız tüm çalışmalar geleceğimizin teminatı yavrularımızın mutluluğu için diyen Başkan Şayir; “İlçemizde çocuklarımız için hizmet üretmeye devam ediyoruz. 12 Mahalleye 12 yeni park için adımlarımızı attık. Çalışma programımıza aldığımız parklarımızdan 8 tanesinin ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah kısa sürede inşaat çalışması başlayacak ve bitecek… Çocuklarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.

YAPILACAK PARKLAR ŞÖYLE

Daha önce de ilçeye 6 yeni park kazandıran Başkan Şayir’in ihalesini gerçekleştirdiği yeni parklar ve yerleri;  

•Diliskelesi Mahallesi 721 Sokakta,  

•Diliskelesi Mahallesi 729 Sokakta,  

•Köseler Mahallesi TOKİ konutları içersinde,  

•Çerkeşli Mahallesi Y.Pınar parkı,  

•Çerkeşli Mahallesi parkı,  

•Mimar Sinan Mahallesi Gazze Parkı,  

•Orhangazi Mahallesi Karabey Caddesi

•Diliskelesi Mahallesi 720 sokak.

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