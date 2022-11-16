Kocaeli'den üniversite teknoloji takımlarına tam destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin E-Gençlik teknoloji takımlarına destek vermeye devem ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) E-Gençlik teknoloji takımlarında görev alan üniversite öğrencilerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin birbirleriyle ve Büyükşehir ekipleriyle tanışması ve bilgilendirme amacıyla program düzenledi. Antikkapı Restoran'da gerçekleşen programda KOÜ ve GTÜ'den 650 üniversite öğrencisi hazır bulundu.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık katıldı.

Programda ilk olarak gençlerin büyük ilgi gösterdiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-gençlik modelini anlatan video izlenirken; daha sonra öğrencilere hitaben konuşmalar gerçekleşti. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, “Bu yıl gençlerimize yönelik Tahir Büyükakın Başkanımızın liderliğinde çok sayıda etkin ve verimli işler yaptık, bunlar arasında bizleri en çok heyecanlandıran projemiz siz değerli üniversite öğrencilerimizin içerisinde yer aldığı teknoloji takımları projemizdir. Bu sene 34 üniversite kulübümüze destek vererek İnsansız Hava Aracı, İnsansız Su Aracı, Elektrikli Otomobil, Roket ve Yapay Zeka Modelleri projeleri başta olmak üzere onlarca çalışmaya mekan, lojistik ve teknik destek verdik. Sizlerin heyecanı bizleri daha da umutlandırıyor ve geleceğimizin sizlerin yetenekli ellerinde yükseleceğine olan güvenimiz daha da pekişiyor” dedi.

BAŞKAN’IN KILAVUZ GENÇLERE GÜVENİ TAM

Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, gençlere yönelik yaptığı konuşmada sözlerine, ‘’Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın sizleri çok seviyor ve size güveni tam, selamlarını iletiyorum’’ diyerek başladı. Aydınlık yaptığı konuşmada, “Biz bu sene olduğu gibi önümüzdeki sene de size her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün ülkemiz yaptığı teknolojik hamlelerle hem bölgesinde hem de tüm dünyada büyük bir güç olduğunu herkese gösterdi. Siz değerli gençlerin büyük bir sorumluluk bilinciyle yaptığınız bu güzel ve verimli işler ülkemizin geleceğine de büyük katkı sağlayacak. Üniversitelerimizin teknoloji kulüplerine yönelik açtığımız atölyelerimizde sizlerle birlikte çok sayıda başarılı proje geliştirmeyi başardık, bundan sonra da desteğimiz artarak devam edecek” dedi.