Kocaeli'den trafik güvenliğine önemli yatırım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmalarını 2022 yılı boyunca sürdürdü.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir teknolojik yatırımlarla Kocaeli’deki şehir içi trafiğini rahatlatmak için çalışmalarını sürdürürken, trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmaları yıl boyunca devam etti.

Ulaşımda dev yatırımları bir bir gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya ve sürücü güvenliği için trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmaları yapıyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde 11. etap yatay Trafik İşaretlemeleri yapım işi kapsamında ekipler, bir yılda 200 bin m2 şerit çizgisi, 32 bin 790 m2 çift kompenant, yaya geçidi, engelli aracı park yeri, parkomat yeri, yavaşlama uyarı çizgisi, durak tarama ve bordür boyama işi yaptı.

2022 yılı Kocaeli kent genelinde asfalt ile hız kesici kasis yapılması işi kapsamında 2022 yılı içerisinde 400 asfalt kasis yapıldı. 6. etap hasarlı otokorkulukların sökülmesi ve otokorkuluk yapım işi kapsamında 22 bin 804 metre otokorkuluk yapımı gerçekleştirildi. Ayrıca 15 bin 740 metre oto korkuluk onarımı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde de çalışmalarını yıl boyunca sürdürdü.

Köy yollarında 26 bin 512 adet levha yapımı ve onarımı, 21 bin 482 adet levha direği yapımı ve onarımı, 3 bin 636 adet Aplikasyon Levha İmalatı, 2 bin 494 metre kauçuk kasis montajı, bin 750 metre kauçuk kasis sökümü yapıldı.