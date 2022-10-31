Kocaeli'den okullara zabıta ve bilinçli tüketici eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri okullarda “Zabıta ve Bilinçli Tüketici” konulu eğitim semineri düzenliyorKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşın rahatı, huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, diğer yandan da geleceğin büyükleri olan çocukları seminerlerle bilinçlendiriyor. Bu kapsamda Zabıta ekiplerince okullarda “Zabıta ve Bilinçli Tüketici” konulu eğitim semineri düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle birlikte Ortaokul öğrencilerine yönelik her yıl düzenli olarak “Zabıta ve Bilinçli Tüketici” konulu eğitim semineri düzenleniyor. Yeni eğitim öğretim döneminde Zabıta ekipleri Gölcük, Kandıra, Kartepe, Başiskele ve İzmit ilçelerinde bulunan okullarda verecek.

Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulunda gerçekleşen seminerde öğrencilere öncelikle zabıtanın görev ve yetkileri anlatıldı. Ayrıca seminer kapsamında bilinçli tüketici ve tüketici hakları, internet alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler, garanti ve iade koşullarıyla fiyat etiketi ve son kullanma tarihleri, ürün içerikleriyle ilgili bilgiler ve 6502 sayılı tüketiciyi koruma kanunu hakkında bilgiler veriliyor.