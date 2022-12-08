Kocaeli'den öğrencilere finaller öncesi moral konseri

Kocael Büyükşehir Belediyesi, finaller öncesi öğrencilere moral vermek için Kocaeli Üniversitesi’nde konser düzenledi. Konserde Yeşilçam Vokal Grubu sahne aldıKOCAELİ (İGFA) - Yaz döneminde ardı ardına gerçekleştirdiği konser etkinlikleri ile 7’den 70’e herkese ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, güz döneminde üniversiteli gençleri de unutmadı.

Bu bağlamda Büyükşehir, Kocaeli Üniversitesi’nde finaller öncesi üniversite öğrencilerine moral konseri düzenledi. Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda Yeşilçam’ın unutulmaz efsanesi Hababam Vokal Grubu sahne aldı. Adeta Hababam Sınıfı yılsonu gösterisi kadar eğlenceli geçen programda gençlerin mutluluğu görülmeye değerdi.

ÖĞRENCİLER MORAL DEPOLADI

Büyükşehir, sınavlar öncesi üniversite öğrencileri için düzenlediği muhteşem konserle gençlerden tam not aldı. Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri “Hababam Sınıfı” serisinin usta oyuncularından “Hayta İsmail” lakaplı Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve “Bacaksız” lakaplı Tunçay Akça’nın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, eski Türk filmlerinin birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek öğrencilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Tüm şarkılara hep birlikte eşlik eden üniversiteli gençler özellikle “Fesuphanallah” şarkısıyla da eğlencenin doruklarına ulaştı. Konser sonunda öğrencilere çiçek ve lokma dağıtıldı.