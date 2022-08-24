Kocaeli'den Kartepe’ye bir park daha

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesine çok amaçlı bir park daha kazandırıyor. Yaklaşık 3 hafta önce başlatılan Rahmiye Parkı çalışmaları hızla ilerliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimlerde vatandaşların hayatına değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe Arslanbey’de çok amaçlı olarak tasarlanan Rahmiye Parkı çalışmalarına başlandı.

Gerçekleştirdiği yatırımlarla ilçe merkezlerindeki park, bahçe ve spor tesislerini arttıran Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Rahmiye Mahallesi’nde içerisinde yürüyüş yolları ile çocuk oyun gruplarının olacağı bir park daha inşa ediyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından inşa edilen Rahmiye Parkı’nda 160 metrekare alan çocuk oyun alanı yapılacak. Çalışmalarına başlanan parkın toplam alanı 5 bin 35 metrekare olacak, bununla birlikte yeşil alan olarak bin 635 metrekare ayrıldı. Çocuklar için spor alanı olarak futbol sahası 49x29 m, basket sahası 15x28 m, fitness 75 metrekare olarak planlandı. Alanda çocuklarıyla vakit geçirecek ebeveynler de unutulmadı. Proje kapsamında büyüklerin de dinlenebilmesi için 360 metrekare dinlenme alanları, 294 metrekare piknik alanı 74 m2 WC+mescid, 1085 metrekare yürüyüş yolu düşünüldü.

Ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarının da yapılacağı alanda ekipler titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.