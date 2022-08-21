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Kocaeli'den Gebze'ye Cem Evi sözü
Yerel 21.08.2022, 10:30
Kocaeli’ndeki Alevi Vakıf ve Derneklerine yönelik desteği ile tanınan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan Cem Evi sözü geldi.KOCAELİ (İGFA) - Alevi derneklerine desteği ile bilinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’dan Cem Evi müjdesi geldi.
Bu yıl 16. gerçekleştirilen Sevgide Buluşalım etkinliğinde müjdeyi veren Başkan Büyükakın, “Gebze Cem Evi için yer aranıyor. Yıl sonuna kadar yer bulunamazsa, ben kendim kamulaştırıp, Gebze Cem Evi’ni yapma sözü veriyorum” dedi.
Başkanın müjdesi etkinliğe katılan canlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Vatandaşlar Başkanın söz ve müjdesini kalpleri üzerine götürdükleri elleriyle selamladı.
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