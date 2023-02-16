Kocaeli'den depremzedelere ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi oybirliğiyle depremzedelere yılsonuna kadar geçerli olacak ücretsiz ulaşım kartları verilmesi kararlaştırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi depremzedelerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması için düğmeye bastı.

Büyükşehir Meclisi'nde AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP ve SP grup başkanvekillerinin ortak önergesiyle alınan kararla ücretsiz ulaşımdan Kocaeli’ye gelen ve AFAD’a kayıtlı olan depremzedeler yararlanacak. Oy birliği ile meclisten geçen madde ile depremzedelere misafir kart verilecek ve kartlar yılsonuna kadar geçerli olacak

Yaşanan depremin ardından ilimize gelen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de afetzedelerin şehir içi ulaşımlarını kolaylaştırmak için “Misafir Kart” uygulamasını başlattı.

ÜCRETSİZ BİNİŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince devreye alınan ‘Misafir Kart’ ile depremzede vatandaşların, il genelindeki özel halk otobüsü ve belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması sağlanıyor.