Kocaeli'den Barbaros’taki kentsel dönüşüme 70 milyon TL destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Barbaros Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümde hak sahipleriyle anlaşmaya başladı. Projeye 70 milyon TL destek sağlanıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Barbaros Mahallesi Dönüşüm Projesinde hak sahipleriyle görüşmelere başladı.

Projeye 70 milyon TL destek sağlayan Büyükşehir, deprem bölgesi Kocaeli’nde vatandaşların güvenli konutlarda ve sağlıklı yaşam alanlarında hayat sürmesi için çalışıyor. 534 konuttan oluşan proje hayata geçtiğinde Barbaros Mahallesi sakinleri için huzur ve mutluluk dolu yeni bir yaşam başlayacak.

Büyükşehir bu amaçla Körfez Barbaros Mahallesi Cevher Dudayev Parkı içerisinde bir ofis oluşturdu. Büyükşehir’in uzlaşma ofisinde 11 Mayıs itibariyle başlayan süreçte, proje alanı içerisinde yer alan hak sahiplerinin yaklaşık %70’i ile ön görüşmeler tamamlandı. Riskli alan sınırları içerisinde görüşme yapılan hak sahiplerinin yaklaşık %40’ı ile nakit bedel veya konut karşılığı sözleşme imzalandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 3 Ekim tarihinde inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesine çıkılacak olan 534 Konut, 40 adet dükkân ve 1 adet caminin yer aldığı projenin yılsonunda inşaatına başlanması bekleniyor. 2 yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen projede konut karşılığı anlaşan hak sahipleri yeni konutları tamamlanana kadar kiraya çıkmadan mevcut konutlarında ikametlerini sürdürecek. Projede 3+1, 2+1 ve 1+1 olmak üzere toplam 11 farklı plan tipinde daire bulunuyor. Konut karşılığı sözleşme imzalayan hak sahiplerine daire tipi ve blok seçme imkânı tanınıyor.