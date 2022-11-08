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Kocaeli'den 'asansörleri amacına uygun kullanalım' uyarısı

Yerel 08.11.2022, 12:23
Kocaeli'den 'asansörleri amacına uygun kullanalım' uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin periyodik olarak bakım ve onarımlarını yaptığı asansör ve yürüyen merdivenler, amacına uygun kullanmayanlar tarafından zarara uğratılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir hayatının yoğun akışında büyük önem taşıyan yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım ve onarımlarını periyodik olarak sürdürüyor. Özellikle yaşlı, çocuklu ve engelliler başta olmak üzere birçok vatandaşın hayatını kolaylaştırdığı yürüyen merdiven ve asansörler, kullanım hatasından dolayı zaman zaman arıza verebiliyor.

Büyükşehir kent genelinde 65’i üst geçitlerde olmak üzere 113 asansör ve 31 adet yürüyen merdiven inşa etti. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik sensörü, basamak ve ray yenileme gibi bakım işlerini periyodik olarak yaparak hem kullanıcıların güvenliğini hem de asansör ve yürüyen merdivenlerin daha sağlıklı ve uzun ömürlü çalışmasını sağlıyor.

MOTORLA DA BİNEN VAR, HURDA ARABASIYLA DA

Yapılan tüm bakım ve onarımlara rağmen asansör ve yürüyen merdivenlerin zaman zaman arızalanmasının sebebi güvenlik kameralarına yansıyor. Bu kapsamda Fatma Seher üst geçidinde çekilen görüntülerde, bir kuryenin motosiklet ile üst geçit asansörünü kullandığı görülüyor. Yine bu üst geçitte yaşanan diğer bir görüntüde ise iki vatandaşın iki hurda arabasıyla asansöre girdiği kameralarca an be an kaydediliyor.

Büyükşehir ekipleri, asansörlerin amacına uygun olarak kullanılması yönünde uyarı ve hatırlatmalar yapsa da bazen buna uyulmuyor. Bu bağlamda ekipler, Plajyolu mevkiinde kabin içi kullanım hatasından dolayı duran güney asansörde 8 vatandaş ve içi dolu bir pazar arabasının olduğunu tespit etti. Güvenlik sensörünün devreye girmesiyle duran asansörde mahsur kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda kurtarıldı.

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