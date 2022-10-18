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Kocaeli'den ağaçlara estetik dokunuş

Yerel 18.10.2022, 10:49
Kocaeli'den ağaçlara estetik dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sonbahar mevsimiyle birlikte ağaç ve çalı gruplarında form budaması yaparak estetik bir görüntü kazandırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda bulunan ağaçların bakımlarını ihmal etmiyor.

Bu kapsamda il genelindeki ağaç ve çalı gruplarında sonbahar mevsiminin gelmesiyle form budaması yapılıyor. Ağaç ve çalı gruplarının daha kuvvetli ve sağlıklı olabilmesi için yapılan budama işlemi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı personellerin özverili çalışması ile gerçekleştiriliyor.

AĞAÇLARA SONBAHAR BUDAMASI

Büyükşehir ekipleri, sonbahar mevsiminin gelmesiyle form budama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar doğrultusunda park, mesire alanı, ağaçlandırma sahaları, kavşak ve yol kenarlarında bulunan ağaçların form budaması genel olarak ibreli ağaçlar ve çalı gruplarındaki bitkilerde yapılıyor. Sonbahar ve kış mevsimlerinde yoğun olarak yapılan budamalar, gerekli görüldüğünde diğer mevsimlerde de yapılabiliyor.

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