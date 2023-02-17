Kocaeli'de yüzbinlerce kişiye sıcak yemek ikramı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Maraş ve Hatay’da 700 bin kişilik çorba, 382 bin adet hazır gıda, 200 bin adet ekmek, 72 bin kase sıcak yemek ve 30 bin adet içme suyu ikramı yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Deprem bölgesinde 706 personel ile arama-kurtarma, çadır kent ve sahra hastanesi inşası, altyapı ve salgın hastalıkların önlenmesi konularında çalışmalar yapan Büyükşehir, Antikkapı A.Ş. ile sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştiriyor.

1 MİLYON 584 BİN ADET İKRAM

Hatay’da 2 ve Kahramanmaraş’ta 1 nokta olmak üzere 3 ayrı noktada depremzede ve görevli personel ile gönüllülere sıcak yemek ikram eden Antikkapı, yemek ve ekmek tırlarında 9 araç ve 39 personelle bu hizmetini gerçekleştiriyor. Deprem sonrası ivedilikle deprem bölgesine giden Antikkapı, 16 Şubat Perşembe günü itibariyle Maraş ve Hatay’da 700 bin kişilik çorba, 382 bin adet hazır gıda, 200 bin adet ekmek, 200 bin adet tortilla, 72 bin kase sıcak yemek ve 30 bin adet içme suyu ikramı yaptı.

Diğer yandan Büyükşehir tarafından bölgeye gönderilen 45 bin litrelik akaryakıt bölgedeki faaliyetler için kullanıyor. Akaryakıt tankerindeki yakıt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iş makinaları ve ekipmanlarına hizmet veriyor.