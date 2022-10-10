Kocaeli'de Yol Bakım Timi'nden talebe hızlı cevap

İzmit Kozluk Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi üzerinde yolda oluşan çukur, Büyükşehir Yol Bakım Timi tarafından hızlıca müdahale edilerek onarıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Kozluk Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi üzerinde yolda oluşan çukur, hem araçlar hem de yayalar için tehlike oluşturuyordu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, oluşan çukura hızlı bir şekilde müdahale ederek onarımını yaptı. Kent genelinde birçok farklı noktada vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlere hızlı bir şekilde cevap vererek talepleri karşılayan Yol Bakım Timi, bozuk yol ve kaldırım bırakmıyor.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Kent genelinde yollarda, kaldırımlarda bozulma ve aşınmalara hızlı bir şekilde müdahale ederek bakım ve onarımlarını yapan Yol Bakım Timi, İzmit Feyzullah İzmidi Caddesinde asfalt onarımı, İzmit Kongre Merkezinin kaldırımlarının onarımı, Kandıra Horozum Köyü yolunda ve farklı birçok noktada bakım ve onarım çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânlarından faydalanmalarını sağladı.