Kocaeli'de 'Yol Bakım Timi'nden hızlı çözüm

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Yol Bakım Timi kentin her noktasında üstyapı konusunda vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlere hızlı bir şekilde çözüm getiriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, kent genelinde hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarıyla yollardaki bozulmaları gideriyor.

Bakım ve onarım çalışmalarıyla yol ve kaldırımlardaki deformasyonlar giderilerek gerek yaya gerekse araçlara oluşacak olası olumsuzlukların da önüne geçilmiş oluyor.

Kocaeli genelinde ana cadde, bulvar ve köy yollarında parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veriliyor.

153 ÇAĞRILARINA HIZLI GERİ DÖNÜŞ

Yol Bakım Timi, ana arterlerde, cadde ve bulvarlarda, köy yollarında veya kaldırımlarda oluşan bozulma ve aşınmalara 153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar, Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale ediyor.