Kocaeli'de Yol Bakım Timi iş başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi kentin her noktasında yaptığı çalışmalarla yol konforunu arttırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi kentin her noktasında yaptığı üstyapı çalışmalarıyla yol konforunu arttırıyor.

Kaldırımlarda parke onarımlarından yollardaki bozulmaların asfaltlanmasına kadar kentin her noktasında hızlı bir şekilde bakım ve onarım çalışmaları yapan Yol Bakım Timi, yaptığı çalışmalarla yol ve kaldırımların daha konforlu olmasına katkı sunuyor.

Kocaeli genelinde ana cadde, bulvar ve köy yollarında parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veren Yol Bakım Timi, hızlı bir şekilde iklim koşulları ya da ağır tonajlı araçların geçişleri sebebiyle bozulma meydana gelen yol ve kaldırımları onararak müdahale ediyor.

TALEP VE ŞİKAYETLERE HIZLI CEVAP

Kent genelinde yollarda ve kaldırımlarda oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yaparak yollardaki ve kaldırımlardaki kısmi bozulmaları gideren Yol Bakım Timi, Kocaeli’de bozuk yol ve kaldırım bırakmıyor.

Ana arterlerde, cadde ve bulvarlarda, köy yollarında veya kaldırımlarda oluşan bozulma ve aşınmalara gerek 153 Çağrı Merkezi’ne vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, gerekse Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale edilerek, hızlı bir şekilde çözüm üretiliyor.