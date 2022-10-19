Kocaeli'de 'Yol Bakım Timi' iş başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yol Bakım Timi, il genelinde yapılan bakım, onarım ve yapım çalışmalarıyla yol üstyapısında meydana gelen bozulmaları anında gideriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, bozuk yol ve kaldırım bırakmıyor. Kent genelinde yollar ve kaldırımlarda bozulma ve aşınmalara hızlı bir şekilde müdahale ederek bakım ve onarımlarını yapan Yol Bakım Timi son olarak Başiskele Bahçecik Düzlük yolu ile Çayırova Çiftlik Caddesi’nde asfalt serimi gerçekleştirdi.

Kısa bir süre önce de Gebze Mudarlı ve Yağcılar mahallelerinde, İzmit Eski Cezaevi köprüsü ve SEKA Cami önünde asfaltlama çalışması yaparak yollardaki bozulmaları onaran Yol Bakım Timi, İzmit Kozluk Mahallesi’nde ise yaya korkuluklarını boyayarak yeniledi.

Yollarda ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmalar, çukurlar, deformasyonlar yaya ve araçlara olası bir zarar vererek kazalara sebebiyet vermemesi için hızlı bir şekilde talep edilen noktaya ulaşan Yol Bakım Timi, trafiği de aksatmadan onarım çalışmasını kısa bir süre içerisinde tamamlayarak araç sürücüleri ve vatandaşın memnuniyetini kazandı.

Trafiğin olmadığı gece geç saatlerde de hızlıca bakım ve onarım çalışmalarını yapan Yol Bakım Timi, kent genelinde bozuk yol bırakmıyor.