Kocaeli'de Yol Bakım Timi gece gündüz çalışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gece geç saatlerde trafiği aksatmamak için asfaltlama yapan Yol Bakım Timi, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarında ve Kartepe Köseköy Şehit Turgut Çiçek Caddesinde gece yarısı asfaltlama yaptı. Trafiğin olmadığı saatlerde asfaltlama yapan Yol Bakım Timi, kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak sabaha kadar yolu düzenleyerek, güvenli bir şekilde vatandaşın kullanımına sundu.

Kent genelinde birçok farklı noktada sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar bakım, onarım ve yapım çalışmaları yapan Yol Bakım Timi, yollarda ve kaldırımlarda bozuk asfalt ve çukur bırakmıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, Kocaeli Üniversitesi yolundaki Baki Komsuoğlu Bulvarında bozulan kısmı trimer kazısı ile kazıyarak yeni asfalt ile düzeltti.

Gölcük ilçesinde Davutpaşa ve Rauf Denktaş caddelerinde, Kartepe Zirve Yolu, Kandıra Kubuzcu’da asfaltlama, İzmit Yeni Cuma mevkiinde parke tamiri çalışmaları yapılarak vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde yollarda ulaşım imkânlarından faydalanması için çalışıldı.